Аристова (Митрофанова) Мария Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аристова (Митрофанова) Мария Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.11.1894

Муж: Аристов Федор Никифорович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.01.1900

Сын: Аристов Петр Федорович

Отец ребёнка: Аристов Федор Никифорович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.08.1902

Сын: Аристов Иоанн Федорович

Отец ребёнка: Аристов Федор Никифорович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.09.1907

Дочь: Вера Федоровна

Отец ребёнка: Аристов Федор Никифорович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.09.1907

Дочь: Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Аристов Федор Никифорович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.02.1912

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Аристов Федор Никифорович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.03.1917

Сын: Аристов Николай Федоров

Отец ребёнка: Аристов Федор Никифорович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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