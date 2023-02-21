Аристова (Митрофанова) Мария Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1894
Рождение ребёнка
13.01.1900
Отец ребёнка: Аристов Федор Никифорович
Рождение ребёнка
28.08.1902
Отец ребёнка: Аристов Федор Никифорович
Рождение ребёнка
14.09.1907
Дочь: Вера Федоровна
Отец ребёнка: Аристов Федор Никифорович
Рождение ребёнка
14.09.1907
Дочь: Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Аристов Федор Никифорович
Рождение ребёнка
02.02.1912
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Аристов Федор Никифорович
Рождение ребёнка
22.03.1917
Отец ребёнка: Аристов Федор Никифорович
Смерть
Неизвестно