Катаев Роман Олегович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.2019
Дочь: Катаева Анфиса Романовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.06.2023
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности