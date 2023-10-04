Катаев Роман Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катаев Роман Олегович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.2019

Дочь: Катаева Анфиса Романовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.06.2023

Сын: Катаев Захар Романович

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Бракосочетание
Неизвестно

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