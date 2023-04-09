Есалиев Сагидулла Шайдуллаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есалиев Сагидулла Шайдуллаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шайдулла Есалиев Кубайдуллаевич 13.08.1941

Мать: Есалиева Ильфат Исхак кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Есалиева Мадина Сагидулаевна

Мать ребёнка: Есалиева Ильмира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Есалиева Дина Сагидулаевна

Мать ребёнка: Есалиева Ильмира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Есалиев Абай Сагидулаевич

Мать ребёнка: Есалиева Ильмира

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есалиева Ильмира

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