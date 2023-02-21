Дубиничева (Момотова) Надежда Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубиничева (Момотова) Надежда Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Момотов Леонтий Фёдорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Моздолевская Маргарита Варсанофьевна

Отец ребёнка: Дубиничев Варсанофий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Дубиничева Кира Варсанофьевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубиничев Варсанофий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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