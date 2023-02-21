Дубиничева (Момотова) Надежда Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Момотов Леонтий Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Моздолевская Маргарита Варсанофьевна
Отец ребёнка: Дубиничев Варсанофий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Дубиничева Кира Варсанофьевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно