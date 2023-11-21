Левченко Лина Владиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левченко Лина Владиславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1985

Пол

Женский

Отец

1957 г.р.

Мать

1958 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1985

Отец: Левченко Владислав Иванович

Мать: Левченко Ираида

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