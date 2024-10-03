Недокучаев Василий Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1917
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соломия Васильевна
Мать ребёнка: Недокучаева (Недокучаева) Соломия Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.04.1889
Сын: Симеон Васильевич
Мать ребёнка: Недокучаева (Недокучаева) Соломия Федоровна
Рождение ребёнка
04.04.1890
Дочь: Агапия Васильевна
Мать ребёнка: Недокучаева (Недокучаева) Соломия Федоровна
Рождение ребёнка
13.12.1891
Дочь: Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Недокучаева (Недокучаева) Соломия Федоровна
Рождение ребёнка
01.07.1893
Сын: Недокучаев Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Недокучаева (Недокучаева) Соломия Федоровна
Рождение ребёнка
20.09.1897
Дочь: Мозгова (Недокучаева) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Недокучаева (Недокучаева) Соломия Федоровна
Смерть
До 1917