Недокучаев Василий Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Недокучаев Василий Васильевич

Место рождения

Симанково, Шаховская, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Симанково, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соломия Васильевна

Мать ребёнка: Недокучаева (Недокучаева) Соломия Федоровна

Симанково, Шаховская, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.04.1889

Сын: Симеон Васильевич

Мать ребёнка: Недокучаева (Недокучаева) Соломия Федоровна

Симанково, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
04.04.1890

Дочь: Агапия Васильевна

Мать ребёнка: Недокучаева (Недокучаева) Соломия Федоровна

Симанково, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
13.12.1891

Дочь: Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Недокучаева (Недокучаева) Соломия Федоровна

Симанково, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
01.07.1893

Сын: Недокучаев Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Недокучаева (Недокучаева) Соломия Федоровна

Симанково, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
20.09.1897

Дочь: Мозгова (Недокучаева) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Недокучаева (Недокучаева) Соломия Федоровна

Симанково, Шаховская, Московская область
Смерть
До 1917

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