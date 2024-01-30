Ходинова Мариана Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходинова Мариана Прохоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1958

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1928 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1958

Отец: не указан

Мать: Долгова Вера Яковлевна

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