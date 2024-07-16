Охоткин Семен Романович 23.11.1922 — найти родственников по фамилии на Familio
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Охоткин Семен Романович

Место рождения

Сапегина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

23.11.1922

Дата смерти

23.07.1992

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1922

Отец: Охоткин Роман Христофорович

Мать: не указана

Сапегина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Охоткина (Сапегина) Екатеринна Марковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Охоткина (Сапегина) Екатеринна Марковна

Смерть
23.07.1992
Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

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