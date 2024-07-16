Охоткин Семен Романович
Место рождения
Дата рождения23.11.1922
Дата смерти23.07.1992
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1922
Отец: Охоткин Роман Христофорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Охоткина (Сапегина) Екатеринна Марковна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.07.1992
Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область