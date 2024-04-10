Мария Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1872

Сын: Лысов Аверкий Григорьевич

Отец ребёнка: Лысов Григорий Иванович

Тороповская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Кардакова Елизавета Григорьевна

Отец ребёнка: Лысов Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно
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