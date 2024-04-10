Мария Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.10.1872
Сын: Лысов Аверкий Григорьевич
Отец ребёнка: Лысов Григорий Иванович
Тороповская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Кардакова Елизавета Григорьевна
Отец ребёнка: Лысов Григорий Иванович
Смерть
Неизвестно