Немченко Людмила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1954
Дата смерти21.02.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1954
Отец: Немченко Николай
Мать: Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.01.1977
Сын: Чайка Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Чайка Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
07.07.1980
Сын: Чайка Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Чайка Владимир Николаевич
Смерть
21.02.2009