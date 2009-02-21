Немченко Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немченко Людмила Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1954

Дата смерти

21.02.2009

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1954

Отец: Немченко Николай

Мать: Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чайка Владимир Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.01.1977

Сын: Чайка Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Чайка Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
07.07.1980

Сын: Чайка Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Чайка Владимир Николаевич

Смерть
21.02.2009

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