Матюхина (Добрынина) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюхина (Добрынина) Елизавета Ивановна

Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Добрынин Иван

Мать: Добрынина Лидия Афиногеновна

Россия
Рождение ребёнка
17.03.1958

Сын: Матюхин Владимир Максимович

Отец ребёнка: Матюхин Максим Семенович

Почекуево, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матюхин Петр Максимович

Отец ребёнка: Матюхин Максим Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Некрасова Анна Максимовна

Отец ребёнка: Матюхин Максим Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матюхин Иван Максимович

Отец ребёнка: Матюхин Максим Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мазур Валентина Максимовна

Отец ребёнка: Матюхин Максим Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самодумцева Мария Максимовна

Отец ребёнка: Матюхин Максим Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Берестова Галина Максимовна

Отец ребёнка: Матюхин Максим Семенович

Смерть
Неизвестно
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