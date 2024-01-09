Матюхина (Добрынина) Елизавета Ивановна
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Добрынин Иван
Россия
Рождение ребёнка
17.03.1958
Сын: Матюхин Владимир Максимович
Отец ребёнка: Матюхин Максим Семенович
Почекуево, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Матюхин Максим Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Некрасова Анна Максимовна
Отец ребёнка: Матюхин Максим Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Матюхин Максим Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мазур Валентина Максимовна
Отец ребёнка: Матюхин Максим Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самодумцева Мария Максимовна
Отец ребёнка: Матюхин Максим Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Берестова Галина Максимовна
Отец ребёнка: Матюхин Максим Семенович
Смерть
Неизвестно