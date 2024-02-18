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Реутов Михаил Дормидонтович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Реутов Дормидонт Ермилович

Мать: Реутова Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Реутова (Оботурова) Мариамна Исидоровна

Рождение ребёнка
09.12.1894

Дочь: Реутова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Реутова (Оботурова) Мариамна Исидоровна

Кусье-Александровский, Горнозаводский, Пермский край
ГАПК, 719-1-139-88об
Смерть
Неизвестно

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