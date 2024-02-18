Реутов Михаил Дормидонтович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Реутов Дормидонт Ермилович
Мать: Реутова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.12.1894
Дочь: Реутова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Реутова (Оботурова) Мариамна Исидоровна
Кусье-Александровский, Горнозаводский, Пермский край
ГАПК, 719-1-139-88об
Смерть
Неизвестно