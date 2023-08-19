(Романенко) Ольга Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Романенко) Ольга Ильинична

Место рождения

Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1960

Дата смерти

2020

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

НА
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Место
Комментарий
Рождение
1960

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Белгородская область
Смерть
2020
Причина смерти: сахарный диабет
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