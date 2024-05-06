Любимов Вячеслав Михайлович 1935 — найти родственников по фамилии на Familio
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Любимов Вячеслав Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Любимов Михаил Николаевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любимова Ираида Васильевна

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Любимова Галина Вячеславовна

Мать ребёнка: Любимова Ираида Васильевна

Рождение ребёнка
31.07.1954

Дочь: Любимова Надежда Вячеславовна

Мать ребёнка: Любимова Ираида Васильевна

Смерть
Неизвестно

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