Ионичев Евгений Александрович
Место рожденияЯсиноватая, Донецкая область, Украинская ССР
Дата рождения22.05.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Ясиноватая, Донецкая область, Украинская ССР
Бракосочетание
25.06.2005
Ясиноватая, Украина
Рождение ребёнка
07.04.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ионичева Ирина Викторовна
Донецк, Украина
Рождение ребёнка
24.07.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ионичева Ирина Викторовна
с. Александровское, Ставропольский край, Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Программист