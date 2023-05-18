Ионичев Евгений Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ионичев Евгений Александрович

Место рождения

Ясиноватая, Донецкая область, Украинская ССР

Дата рождения

22.05.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1984 г.р.

Дети

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Добавил:

ИИ
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Место
Комментарий
Рождение
22.05.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Ясиноватая, Донецкая область, Украинская ССР
Бракосочетание
25.06.2005

Жена: Ионичева Ирина Викторовна

Ясиноватая, Украина
Рождение ребёнка
07.04.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ионичева Ирина Викторовна

Донецк, Украина
Рождение ребёнка
24.07.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ионичева Ирина Викторовна

с. Александровское, Ставропольский край, Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Программист