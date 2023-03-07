Костюченко Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Костюченко Анна Ивановна
Отец ребёнка: Костюченко Иван Петрович
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Костюченко Иван Петрович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Костюченко Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Костюченко Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно