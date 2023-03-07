Костюченко Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костюченко Анна Ивановна

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Костюченко Анна Ивановна

Отец ребёнка: Костюченко Иван Петрович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Костюченко Петр Иванович

Отец ребёнка: Костюченко Иван Петрович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Костюченко Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Костюченко Иван Петрович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костюченко Иван Петрович

Смерть
Неизвестно
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