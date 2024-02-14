Акберов Исмагил Ахтямович
Место рожденияд.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акберов Габдерафыйс Исмагилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Акберова) Мухтарама Исмагиловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акберов Габдулла Исмагилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Акберова) Мимжада Исмагиловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акберов Муршид Исмагилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Акберова) Нафига Исмагиловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акберов Габдерашид Исмагилович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Акберов Набил Исмагилович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно