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Акберов Исмагил Ахтямович

Место рождения

д.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Галиакберов Шагиахтям (Ахтям)

Мать: Галиакберова (Мухаметкаримова) Назифа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акберов Габдерафыйс Исмагилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Акберова) Мухтарама Исмагиловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акберов Габдулла Исмагилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Акберова) Мимжада Исмагиловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акберов Муршид Исмагилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Акберова) Нафига Исмагиловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акберов Габдерашид Исмагилович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Акберов Набил Исмагилович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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