Ахметжанов Хайдар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметжанов Хайдар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1948

Дата смерти

25.12.2018

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1926 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1948

Отец: Ахметжанов Ярулла

Мать: Ахметжанова Гафиря

Рождение ребёнка
01.04.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
25.12.2018
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