Ахметжанов Хайдар
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1948
Дата смерти25.12.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1948
Отец: Ахметжанов Ярулла
Мать: Ахметжанова Гафиря
Рождение ребёнка
01.04.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
25.12.2018