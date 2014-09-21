Колесников Степан Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолесников Степан Дмитриевич

Колесников Степан Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.2014

Отец: не указан

Мать: Колесникова Анна Николаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close