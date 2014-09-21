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Колесников Степан Дмитриевич
Колесников Степан Дмитриевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.09.2014
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Колесникова Анна Николаевна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.2014
Отец: не указан
Мать:
Колесникова Анна Николаевна
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