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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Евдокия Леонтьевна

Отец ребёнка: Кривошеин (кривошеев) Леонтий Семенович

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Кривошеин (кривошеев) Гурьян Леонтьевич

Отец ребёнка: Кривошеин (кривошеев) Леонтий Семенович

Вятская губерния Вятский уезд Медянская волость Ан
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Христина Леонтьевна

Отец ребёнка: Кривошеин (кривошеев) Леонтий Семенович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Екатерина Леонтьевна

Отец ребёнка: Кривошеин (кривошеев) Леонтий Семенович

Рождение ребёнка
1865

Сын: Кривошеин (кривошеев) Нестер Леонтьевич

Отец ребёнка: Кривошеин (кривошеев) Леонтий Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривошеин (кривошеев) Леонтий Семенович

Смерть
Неизвестно
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