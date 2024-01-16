?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Евдокия Леонтьевна
Отец ребёнка: Кривошеин (кривошеев) Леонтий Семенович
Рождение ребёнка
Около 1850
Вятская губерния Вятский уезд Медянская волость Ан
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Христина Леонтьевна
Отец ребёнка: Кривошеин (кривошеев) Леонтий Семенович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Екатерина Леонтьевна
Отец ребёнка: Кривошеин (кривошеев) Леонтий Семенович
Рождение ребёнка
1865
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно