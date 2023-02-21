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Смолянский Борис Лазаревич

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Место рождения

Туркменистан, г. Небит-Даг

Дата рождения

03.08.1943

Дата смерти

19.03.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1943

Отец: Смолянский Лазарь

Мать: Смолянская Ольга Павловна

Туркменистан, г. Небит-Даг
Рождение ребёнка
25.11.1968

Дочь: Свечникова Ирина Борисовна

Мать ребёнка: Смолянская Клавдия Васильевна

Апшеронск, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
23.03.1974

Дочь: Коваленко Яна Борисовна

Мать ребёнка: Смолянская Клавдия Васильевна

Апшеронск, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смолянская Клавдия Васильевна

Смерть
19.03.1986
Туркменистан, г. Небит-Даг
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