Смолянский Борис Лазаревич
Место рожденияТуркменистан, г. Небит-Даг
Дата рождения03.08.1943
Дата смерти19.03.1986
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1943
Отец: Смолянский Лазарь
Туркменистан, г. Небит-Даг
Рождение ребёнка
25.11.1968
Дочь: Свечникова Ирина Борисовна
Мать ребёнка: Смолянская Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
23.03.1974
Дочь: Коваленко Яна Борисовна
Мать ребёнка: Смолянская Клавдия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.03.1986
Туркменистан, г. Небит-Даг