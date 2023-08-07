Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергей

Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

До 1860

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1838 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Сын: Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Марья Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Филипповна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
До 1860
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close