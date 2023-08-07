Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиДо 1860
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Сын: Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Марья Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Филипповна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
До 1860