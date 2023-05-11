Лазоренко Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазоренко Марфа

Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
05.09.1921

Сын: Лазоренко Пётр Емельянович

Отец ребёнка: Лазоренко Емельян

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазоренко Степан Емельянович

Отец ребёнка: Лазоренко Емельян

Россия
Смерть
Неизвестно
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
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