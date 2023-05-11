Лазоренко Марфа
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
05.09.1921
Сын: Лазоренко Пётр Емельянович
Отец ребёнка: Лазоренко Емельян
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лазоренко Степан Емельянович
Отец ребёнка: Лазоренко Емельян
Россия
Смерть
Неизвестно
Бердск, город Бердск, Новосибирская область