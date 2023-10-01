Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Антон

Мать: Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Станислав

Отец ребёнка: Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шейпа Юлия

Отец ребёнка: Сергей

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