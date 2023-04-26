Евдокимов Иван Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Евдокимов Родион
Мать: ?
Рождение ребёнка
12.01.1924
Дочь: Тарасова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Евдокимова Вера Васильевна
Рождение ребёнка
12.01.1924
Сын: Евдокимов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Евдокимова Вера Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1937
Похороны
Неизвестно