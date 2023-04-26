Евдокимов Иван Родионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимов Иван Родионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

ПЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Евдокимов Родион

Мать: ?

Рождение ребёнка
12.01.1924

Дочь: Тарасова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Евдокимова Вера Васильевна

Рождение ребёнка
12.01.1924

Сын: Евдокимов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Евдокимова Вера Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокимова Вера Васильевна

Смерть
1937
Похороны
Неизвестно
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