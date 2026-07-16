Репетюк Лазарь Ануфриевич 03.07.1905 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Репетюк Лазарь Ануфриевич

Автор
СП
Прокошенко С.

мужской, родился 03.07.1905 ст., пос. Михайло-Архангельский Ярковской волости

умер 1942

Отец
Репетюк Ануфрий Максимович1860 г.р.
Мать
Репетюк Марина НазаровнаНеизвестно г.р.
Супруги
Репетюк (Плохотнюк) Александра Петровна16.03.1908 г.р.
Дети
Прокошенко (Репетюк) Надежда Лазаревна09.04.1929 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1905 ст.

Отец: Репетюк Ануфрий Максимович

Мать: Репетюк Марина Назаровна

пос. Михайло-Архангельский Ярковской волости

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Репетюк (Плохотнюк) Александра Петровна

Рождение ребёнка
09.04.1929

Дочь: Прокошенко (Репетюк) Надежда Лазаревна

Мать ребёнка: Репетюк (Плохотнюк) Александра Петровна

пос. Правый Берег (Правобережное) Каргатского района Западно-Сибирского края

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Репетюк (Плохотнюк) Александра Петровна

Рождение ребёнка
14.03.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Репетюк (Плохотнюк) Александра Петровна

Рождение ребёнка
29.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Репетюк (Плохотнюк) Александра Петровна

Смерть
1942

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