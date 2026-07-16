Репетюк Лазарь Ануфриевич
мужской, родился 03.07.1905 ст., пос. Михайло-Архангельский Ярковской волости
умер 1942
ОтецРепетюк Ануфрий Максимович1860 г.р.
МатьРепетюк Марина НазаровнаНеизвестно г.р.
Супруги
Репетюк (Плохотнюк) Александра Петровна16.03.1908 г.р.
Дети
Прокошенко (Репетюк) Надежда Лазаревна09.04.1929 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1905 ст.
пос. Михайло-Архангельский Ярковской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.04.1929
Дочь: Прокошенко (Репетюк) Надежда Лазаревна
Мать ребёнка: Репетюк (Плохотнюк) Александра Петровна
пос. Правый Берег (Правобережное) Каргатского района Западно-Сибирского края
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
14.03.1937
Рождение ребёнка
29.01.1942
Смерть
1942