Саватеева Марфа Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саватеева Марфа Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1902

Дата смерти

31.10.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1920

Сын: Латышев Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Латышев Матвей Егорович

Рождение ребёнка
08.05.1937

Дочь: Латышева Галина Матвеевна

Отец ребёнка: Латышев Матвей Егорович

Козино, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
31.10.1988
Томск, город Томск, Томская область
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