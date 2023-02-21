Саватеева Марфа Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1902
Дата смерти31.10.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1920
Сын: Латышев Николай Матвеевич
Отец ребёнка: Латышев Матвей Егорович
Рождение ребёнка
08.05.1937
Дочь: Латышева Галина Матвеевна
Отец ребёнка: Латышев Матвей Егорович
Козино, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
31.10.1988
Томск, город Томск, Томская область