Митропольская (Рекшинская) Елизавета Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митропольская (Рекшинская) Елизавета Андреевна

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Место рождения

Семенов, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1930

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рекшинский Андрей Семёнович

Мать: Рекшинская Софья Михайловна

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Митропольский Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Митропольский Сергей Иванович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Митропольский Всеволод Сергеевич

Отец ребёнка: Митропольский Сергей Иванович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Митропольский Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Митропольский Сергей Иванович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Митропольский Валерий Сергеевич

Отец ребёнка: Митропольский Сергей Иванович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митропольский Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Митропольский Сергей Иванович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митропольский Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Митропольский Сергей Иванович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митропольский Сергей Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1930
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