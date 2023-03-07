Митропольская (Рекшинская) Елизавета Андреевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1930
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1896
Сын: Митропольский Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Митропольский Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1897
Сын: Митропольский Всеволод Сергеевич
Отец ребёнка: Митропольский Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Митропольский Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Митропольский Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Митропольский Валерий Сергеевич
Отец ребёнка: Митропольский Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митропольский Иван Сергеевич
Отец ребёнка: Митропольский Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митропольский Андрей Сергеевич
Отец ребёнка: Митропольский Сергей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1930