Исупова Неонила Агафонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исупова Неонила Агафонова

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Место рождения

Халдовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

1792

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1727 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Халдовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Аграфена Антипина

Отец ребёнка: Исупов Антипа Селиверстов

поч. над Яранью по левую сторону, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Исупов Макар Антипин

Отец ребёнка: Исупов Антипа Селиверстов

поч. над Яранью по левую сторону, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Исупов Парфен Антипин

Отец ребёнка: Исупов Антипа Селиверстов

поч. над Яранью по левую сторону, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Авдотья Антипина

Отец ребёнка: Исупов Антипа Селиверстов

поч. над Яранью по левую сторону, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Агафья Антипина

Отец ребёнка: Исупов Антипа Селиверстов

поч. над Яранью по левую сторону, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исупов Антипа Селиверстов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. над Яранью по левую сторону, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
1792
поч. над Яранью по левую сторону, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
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