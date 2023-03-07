Исупова Неонила Агафонова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1732
Дата смерти1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Аграфена Антипина
Отец ребёнка: Исупов Антипа Селиверстов
поч. над Яранью по левую сторону, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Исупов Макар Антипин
Отец ребёнка: Исупов Антипа Селиверстов
поч. над Яранью по левую сторону, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1750
Отец ребёнка: Исупов Антипа Селиверстов
поч. над Яранью по левую сторону, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Авдотья Антипина
Отец ребёнка: Исупов Антипа Селиверстов
поч. над Яранью по левую сторону, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Агафья Антипина
Отец ребёнка: Исупов Антипа Селиверстов
поч. над Яранью по левую сторону, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. над Яранью по левую сторону, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
1792
поч. над Яранью по левую сторону, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя