Безгодков Петр Ефремов
Место рождения
Дата рождения21.06.1886
Дата смерти01.02.1886
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Смерть
01.02.1886
ГАКО (Курган). 235.4.55 МК Камышевское 1886 Лл. 82 об. – 83 У47. 01 (02) августа Д.Ожогиной кр. Ефрема Исидорова Безгодова сын Петр, 2 мес., от родимца.
Рождение
21.06.1886
ГАКО (Курган). 235.4.55 МК Камышевское 1886 Лл. 25 об. – 26 Р55. 21 (22) июня. Петр Д.Ожогиной кр. Ефрем Исидоров Безгодков и зже Лукия Севастьянова, оба православные. В: той же деревни кр. Сергей Ант... Показать все