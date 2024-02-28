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Безгодков Петр Ефремов

Место рождения

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

21.06.1886

Дата смерти

01.02.1886

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
01.02.1886
Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). 235.4.55 МК Камышевское 1886 Лл. 82 об. – 83 У47. 01 (02) августа Д.Ожогиной кр. Ефрема Исидорова Безгодова сын Петр, 2 мес., от родимца.
Рождение
21.06.1886

Отец: Безгодков Ефрем Исидоров

Мать: Безгодкова Лукия Севастьянова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). 235.4.55 МК Камышевское 1886 Лл. 25 об. – 26 Р55. 21 (22) июня. Петр Д.Ожогиной кр. Ефрем Исидоров Безгодков и зже Лукия Севастьянова, оба православные. В: той же деревни кр. Сергей Ант... Показать все
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