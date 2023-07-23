Бирюкова Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1986
Дочь: Бирюкова Евгения Витальевна
Отец ребёнка: Бирюков Виталий Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бирюков Дмитрий Витальевич
Отец ребёнка: Бирюков Виталий Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно