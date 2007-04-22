Фатеев Анатолий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатеев Анатолий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1931

Дата смерти

22.04.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1896 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1931

Отец: не указан

Мать: Фатеева Васса Максимовна

Рождение ребёнка
19.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фатеева Серафима Герасимовна

Томск, город Томск, Томская область
Смерть
22.04.2007
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