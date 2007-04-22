Фатеев Анатолий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1931
Дата смерти22.04.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1931
Отец: не указан
Мать: Фатеева Васса Максимовна
Рождение ребёнка
19.04.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фатеева Серафима Герасимовна
Томск, город Томск, Томская область
Смерть
22.04.2007