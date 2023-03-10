Коврижных Андрей филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоврижных Андрей филиппович

Коврижных Андрей филиппович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Пол

Мужской

Отец

1732 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Коврижных Филипп

Мать: ?

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close