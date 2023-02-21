Вишнякова Александра Станиславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Вишняков Петр Григорьевич
Ровно, Рівненська область
Рождение ребёнка
13.01.1911 ст.
Дочь: Вишнякова Леонила Петровна
Отец ребёнка: Вишняков Петр Григорьевич
Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно