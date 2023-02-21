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Вишнякова Александра Станиславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Вишняков Борис Петрович

Отец ребёнка: Вишняков Петр Григорьевич

Ровно, Рівненська область
Рождение ребёнка
13.01.1911 ст.

Дочь: Вишнякова Леонила Петровна

Отец ребёнка: Вишняков Петр Григорьевич

Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вишняков Петр Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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