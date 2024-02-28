Кливец Ефвимия Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кливец Ефвимия Макаровна

Место рождения

Межирич, Дніпропетровська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Межирич, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
?.10.1879

Сын: Кливец Илья Феодосьевич

Отец ребёнка: Кливец Феодосий Феодорович

Межирич, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Кливец Василий Феодосьевич

Отец ребёнка: Кливец Феодосий Феодорович

Межирич, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Кливец Андрей Феодосьевич

Отец ребёнка: Кливец Феодосий Феодорович

Межирич, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
05.05.1886

Сын: Кливец Андриан Феодосьевич

Отец ребёнка: Кливец Феодосий Феодорович

Межирич, Дніпропетровська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9J-M253?cc=3753994
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Кливец Лукия Феодосьевна

Отец ребёнка: Кливец Феодосий Феодорович

Межирич, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
25.04.1889

Дочь: Кливец Елисавета Феодосьевна

Отец ребёнка: Кливец Феодосий Феодорович

Межирич, Дніпропетровська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9N-19JQ-X?i=89&cc=3753994&cat=1803177
Рождение ребёнка
05.08.1890

Сын: Кливец Дометий Феодосьевич

Отец ребёнка: Кливец Феодосий Феодорович

Межирич, Дніпропетровська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9N-19JM-4?cc=3753994&cat=1803177
Рождение ребёнка
26.04.1895

Дочь: Кливец Александра Феодосьевна

Отец ребёнка: Кливец Феодосий Феодорович

Межирич, Дніпропетровська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9N-19V8-5?i=295&cc=3753994&cat=1803177
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кливец Феодосий Феодорович

Межирич, Дніпропетровська область
Смерть
Неизвестно
Межирич, Дніпропетровська область
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