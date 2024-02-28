Кливец Ефвимия Макаровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.10.1879
Отец ребёнка: Кливец Феодосий Феодорович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Кливец Василий Феодосьевич
Отец ребёнка: Кливец Феодосий Феодорович
Рождение ребёнка
1884
Сын: Кливец Андрей Феодосьевич
Отец ребёнка: Кливец Феодосий Феодорович
Рождение ребёнка
05.05.1886
Сын: Кливец Андриан Феодосьевич
Отец ребёнка: Кливец Феодосий Феодорович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9J-M253?cc=3753994
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Кливец Лукия Феодосьевна
Отец ребёнка: Кливец Феодосий Феодорович
Рождение ребёнка
25.04.1889
Дочь: Кливец Елисавета Феодосьевна
Отец ребёнка: Кливец Феодосий Феодорович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9N-19JQ-X?i=89&cc=3753994&cat=1803177
Рождение ребёнка
05.08.1890
Сын: Кливец Дометий Феодосьевич
Отец ребёнка: Кливец Феодосий Феодорович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9N-19JM-4?cc=3753994&cat=1803177
Рождение ребёнка
26.04.1895
Дочь: Кливец Александра Феодосьевна
Отец ребёнка: Кливец Феодосий Феодорович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9N-19V8-5?i=295&cc=3753994&cat=1803177
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно