Лесняк Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лесняк Елена Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

27.09.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1995 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1995

Сын: Лесняк Андрей Юрьевич

Отец ребёнка: Лесняк Юрий Владимирович

Рождение ребёнка
22.09.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лесняк Юрий Владимирович

Смерть
27.09.2021
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