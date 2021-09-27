Лесняк Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти27.09.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1995
Отец ребёнка: Лесняк Юрий Владимирович
Рождение ребёнка
22.09.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лесняк Юрий Владимирович
Смерть
27.09.2021