Абрамичева Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбрамичева Нина

Абрамичева Нина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.04.1957

Сын: Абрамичев Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Абрамичев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамичев Александр Владимирович

Отец ребёнка: Абрамичев Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамичев Владимир

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close