Казаков Семён Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казаков Семён Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Казаков Василий Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казаков Владимир Семёнович

Мать ребёнка: Казакова Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казаков Николай Семёнович

Мать ребёнка: Казакова Лидия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казакова Лидия Николаевна

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