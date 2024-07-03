Казаков Семён Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Казаков Василий Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казаков Владимир Семёнович
Мать ребёнка: Казакова Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казаков Николай Семёнович
Мать ребёнка: Казакова Лидия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно