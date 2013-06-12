Зубаирова (Сафина) Нажия
Место рожденияд.Ишле, Аургазинский район, БАССР
Дата рождения10.02.1928
Дата смерти12.06.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Ишле, Аургазинский район, БАССР
Рождение ребёнка
22.06.1957
Сын: Зубаиров Марат Абдуллович
Отец ребёнка: Зубаиров Абдулла Зарифович
г.Кумертау, БАССР
Рождение ребёнка
13.02.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зубаиров Абдулла Зарифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зубаиров Абдулла Зарифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.06.2013