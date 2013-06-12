Зубаирова (Сафина) Нажия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубаирова (Сафина) Нажия

Место рождения

д.Ишле, Аургазинский район, БАССР

Дата рождения

10.02.1928

Дата смерти

12.06.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

1957 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Ишле, Аургазинский район, БАССР
Рождение ребёнка
22.06.1957

Сын: Зубаиров Марат Абдуллович

Отец ребёнка: Зубаиров Абдулла Зарифович

г.Кумертау, БАССР
Рождение ребёнка
13.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зубаиров Абдулла Зарифович

Кумертау, город Кумертау, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зубаиров Абдулла Зарифович

Кумертау, город Кумертау, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубаиров Абдулла Зарифович

Смерть
12.06.2013
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