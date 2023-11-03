Каргапольцева (Бутакова) Евгения Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каргапольцева (Бутакова) Евгения Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: Бутаков Дмитрий Иосифов

Мать: Бутакова Акилина Николаевна

Бракосочетание
02.02.1859

Муж: Каргапольцев Ефим Максимов

М. 25 Ж. 20
Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Каргапольцев Михаил Ефимов

Отец ребёнка: Каргапольцев Ефим Максимов

Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Коробейникова Наталья Ефимова

Отец ребёнка: Каргапольцев Ефим Максимов

Рождение ребёнка
08.10.1871

Дочь: Выходцева Евлампия Ефимова

Отец ребёнка: Каргапольцев Ефим Максимов

Рождение ребёнка
21.03.1874

Дочь: Елена Ефимова

Отец ребёнка: Каргапольцев Ефим Максимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселева Устинья Ефимова

Отец ребёнка: Каргапольцев Ефим Максимов

Смерть
Неизвестно
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