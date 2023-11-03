Каргапольцева (Бутакова) Евгения Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Бракосочетание
02.02.1859
М. 25 Ж. 20
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Каргапольцев Михаил Ефимов
Отец ребёнка: Каргапольцев Ефим Максимов
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Коробейникова Наталья Ефимова
Отец ребёнка: Каргапольцев Ефим Максимов
Рождение ребёнка
08.10.1871
Дочь: Выходцева Евлампия Ефимова
Отец ребёнка: Каргапольцев Ефим Максимов
Рождение ребёнка
21.03.1874
Дочь: Елена Ефимова
Отец ребёнка: Каргапольцев Ефим Максимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселева Устинья Ефимова
Отец ребёнка: Каргапольцев Ефим Максимов
Смерть
Неизвестно