(Яковлева) Анастасия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1906
Дата смертиПосле 1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1906
Отец: Яков Петрович
Мать: Марфа Прокопиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Смерть
После 1968