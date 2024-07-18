(Яковлева) Анастасия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Яковлева) Анастасия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1906

Дата смерти

После 1968

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1906

Отец: Яков Петрович

Мать: Марфа Прокопиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Смерть
После 1968

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