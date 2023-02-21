Емельянов Владимир Александрович
Место рожденияСвердловск
Дата рождения10.10.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1949
Свердловск
Рождение ребёнка
11.03.1969
Дочь: Верная Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Емельянова Татьяна Андреевна
Свердловск
Рождение ребёнка
06.03.1979
Дочь: Фёдорова Юлия Владимировна
Мать ребёнка: Емельянова Татьяна Андреевна
Свердлвск
Бракосочетание
Неизвестно