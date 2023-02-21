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Емельянов Владимир Александрович

Место рождения

Свердловск

Дата рождения

10.10.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1949

Отец: Емельянов Александр Дмитриевич

Мать: Емельянова Анна Павловна

Свердловск
Рождение ребёнка
11.03.1969

Дочь: Верная Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Емельянова Татьяна Андреевна

Свердловск
Рождение ребёнка
06.03.1979

Дочь: Фёдорова Юлия Владимировна

Мать ребёнка: Емельянова Татьяна Андреевна

Свердлвск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емельянова Татьяна Андреевна

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