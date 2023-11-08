Łaszczyńska (Mieszkowska) Wiktoria
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смерти1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Katarzyna
Отец ребёнка: Łaszczyński Karol
Бракосочетание
1748
Муж: Łaszczyński Karol
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Bronikowska Zaborowska Antonina
Отец ребёнка: Łaszczyński Karol
Рождение ребёнка
1750
Сын: Łaszczyński Michał Antoni
Отец ребёнка: Łaszczyński Karol
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Weronika Antonina
Отец ребёнка: Łaszczyński Karol
Смерть
1764