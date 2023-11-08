Łaszczyńska (Mieszkowska) Wiktoria — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиŁaszczyńska (Mieszkowska) Wiktoria

Łaszczyńska (Mieszkowska) Wiktoria

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

1764

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1720 г.р.

Дети

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Katarzyna

Отец ребёнка: Łaszczyński Karol

Бракосочетание
1748

Муж: Łaszczyński Karol

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Bronikowska Zaborowska Antonina

Отец ребёнка: Łaszczyński Karol

Рождение ребёнка
1750

Сын: Łaszczyński Michał Antoni

Отец ребёнка: Łaszczyński Karol

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Weronika Antonina

Отец ребёнка: Łaszczyński Karol

Смерть
1764
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close