Антон Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Сын: Петр Антонович
Мать ребёнка: Татьяна Лукьяновна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Михаил Антонович
Мать ребёнка: Татьяна Лукьяновна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Семен Антонович
Мать ребёнка: Татьяна Лукьяновна
Рождение ребёнка
1784
Сын: Николаев Алексей Антонович
Мать ребёнка: Татьяна Лукьяновна
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Анна Антоновна
Мать ребёнка: Татьяна Лукьяновна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Павел Антонович
Мать ребёнка: Татьяна Лукьяновна
Смерть
Неизвестно