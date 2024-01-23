Антон Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антон Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Петр Антонович

Мать ребёнка: Татьяна Лукьяновна

Рождение ребёнка
1778

Сын: Михаил Антонович

Мать ребёнка: Татьяна Лукьяновна

Рождение ребёнка
1781

Сын: Семен Антонович

Мать ребёнка: Татьяна Лукьяновна

Рождение ребёнка
1784

Сын: Николаев Алексей Антонович

Мать ребёнка: Татьяна Лукьяновна

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Анна Антоновна

Мать ребёнка: Татьяна Лукьяновна

Рождение ребёнка
1793

Сын: Павел Антонович

Мать ребёнка: Татьяна Лукьяновна

Смерть
Неизвестно
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