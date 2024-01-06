(Шишкина) Людмила Викторовна
Место рожденияНижнеудинск город, Нижнеудинский район, Иркутская область, Россия
Дата рождения09.10.1984
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1984
Отец: скрыто настройками приватности
Нижнеудинск город, Нижнеудинский район, Иркутская область, Россия
Место жительства
Неизвестно
Нижнеудинск город, Нижнеудинский район, Иркутская область, Россия