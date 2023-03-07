Дмитриев Федор Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смерти1999
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Бракосочетание
1935
Жена: Дмитриева Анна Акимовна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Васильева Людмила Федоровна
Мать ребёнка: Дмитриева Анна Акимовна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Дмитриев Леонид Федорович
Мать ребёнка: Дмитриева Анна Акимовна
Ребриха, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1947
Сын: Дмитриев Владимир Федорович
Мать ребёнка: Дмитриева Анна Акимовна
Усть-Чарышская Пристань, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
1999
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край