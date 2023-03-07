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Дмитриев Федор Гаврилович

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Место рождения

Сростки, Бийский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1913

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Дмитриев Гаврила Антонович

Мать: Дмитриева Матрена Петровна

Сростки, Бийский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
1935

Жена: Дмитриева Анна Акимовна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Васильева Людмила Федоровна

Мать ребёнка: Дмитриева Анна Акимовна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Дмитриев Леонид Федорович

Мать ребёнка: Дмитриева Анна Акимовна

Ребриха, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1947

Сын: Дмитриев Владимир Федорович

Мать ребёнка: Дмитриева Анна Акимовна

Усть-Чарышская Пристань, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
1999
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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