Веселова -Сорокина Пелагея Ивановна -Амплеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веселова -Сорокина Пелагея Ивановна -Амплеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1911

Дата смерти

Около 1990

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911

Отец: Румянцев Не Точно Амплей Тихонович не точно

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.07.1950

Сын: Веселов Борис Алексеевич

Отец ребёнка: Веселов Алексей Иванович

Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веселов Алексей Иванович

Смерть
Около 1990
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