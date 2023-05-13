Веселова -Сорокина Пелагея Ивановна -Амплеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1911
Дата смертиОколо 1990
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911
Отец: Румянцев Не Точно Амплей Тихонович не точно
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.07.1950
Отец ребёнка: Веселов Алексей Иванович
Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1990