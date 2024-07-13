Дергунова (Леонтьева) Афимия (Евфимия) Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дергунова (Леонтьева) Афимия (Евфимия) Фоминична

Место рождения

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Леонтьев-Леонов Фома

Мать: не указана

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дергунов Владимир Климентьевич

Отец ребёнка: Дергунов Климент(-ий) Васильевич

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Бракосочетание
18.09.1882 ст.

Муж: Дергунов Климент(-ий) Васильевич

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.06.1885 ст.

Дочь: Дергунова Агрипина Климентьевна

Отец ребёнка: Дергунов Климент(-ий) Васильевич

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1888 ст.

Дочь: Дергунова Анна Климентьевна

Отец ребёнка: Дергунов Климент(-ий) Васильевич

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Восприемник
05.09.1891 ст.
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
В семье илецкой (потом идет мало разборный текст) местной/ссыльной/… команды рядового Александра Фоминича Леонова и жены его Серафимы Калистратовны, оба православных, родился 05.09.1891, крещен 08.09... Показать все
Рождение ребёнка
13.05.1892 ст.

Дочь: Дергунова Клавдия Климентьевна

Отец ребёнка: Дергунов Климент(-ий) Васильевич

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Восприемник
02.04.1894 ст.
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
В семье Илецкого мещанина Михаила Фоминича Леонова и законной жены его Параскевы Павловны, оба православных, родилась 01.04.1894, крещена 02.04.1894, дочь Мария, восприемниками (крестными) Илецкой вол... Показать все
Смерть
Неизвестно

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