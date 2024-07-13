Дергунова (Леонтьева) Афимия (Евфимия) Фоминична
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Леонтьев-Леонов Фома
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дергунов Владимир Климентьевич
Отец ребёнка: Дергунов Климент(-ий) Васильевич
Бракосочетание
18.09.1882 ст.
Рождение ребёнка
15.06.1885 ст.
Дочь: Дергунова Агрипина Климентьевна
Отец ребёнка: Дергунов Климент(-ий) Васильевич
Рождение ребёнка
1888 ст.
Дочь: Дергунова Анна Климентьевна
Отец ребёнка: Дергунов Климент(-ий) Васильевич
Восприемник
05.09.1891 ст.
В семье илецкой (потом идет мало разборный текст) местной/ссыльной/… команды рядового Александра Фоминича Леонова и жены его Серафимы Калистратовны, оба православных, родился 05.09.1891, крещен 08.09... Показать все
Рождение ребёнка
13.05.1892 ст.
Дочь: Дергунова Клавдия Климентьевна
Отец ребёнка: Дергунов Климент(-ий) Васильевич
Восприемник
02.04.1894 ст.
В семье Илецкого мещанина Михаила Фоминича Леонова и законной жены его Параскевы Павловны, оба православных, родилась 01.04.1894, крещена 02.04.1894, дочь Мария, восприемниками (крестными) Илецкой вол... Показать все
Смерть
Неизвестно