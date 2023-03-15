Айдаров Осип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Айдаров Осип

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Айдаров Алексей

Мать ребёнка: Айдарова ?

Рождение ребёнка
1854

Сын: Айдаров Иван

Мать ребёнка: Айдарова ?

Рождение ребёнка
1861

Сын: Айдаров Федор

Мать ребёнка: Айдарова ?

Рождение ребёнка
1864

Сын: Айдаров Яков

Мать ребёнка: Айдарова ?

Рождение ребёнка
1866

Сын: Айдаров Петр

Мать ребёнка: Айдарова ?

Смерть
Неизвестно
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