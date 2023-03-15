Айдаров Осип
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Сын: Айдаров Алексей
Мать ребёнка: Айдарова ?
Рождение ребёнка
1854
Сын: Айдаров Иван
Мать ребёнка: Айдарова ?
Рождение ребёнка
1861
Сын: Айдаров Федор
Мать ребёнка: Айдарова ?
Рождение ребёнка
1864
Сын: Айдаров Яков
Мать ребёнка: Айдарова ?
Рождение ребёнка
1866
Сын: Айдаров Петр
Мать ребёнка: Айдарова ?
Смерть
Неизвестно