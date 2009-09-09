Зарубина Вера Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарубина Вера Витальевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.2009

Пол

Женский

Отец

1978 г.р.

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.2009

Отец: Зарубин Виталий Викторович

Мать: Зарубина Юлия Сергеевна

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